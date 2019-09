- Przygotowanie mentalne było kluczem do zwycięstwa - uważa Dominik Nagy, zawodnik Legii, po pokonaniu Cracovii 2-1.

Przed meczem pewne było jedno - jeśli "Pasy" pokonałyby wicemistrzów Polski, to zostałyby liderem tabeli. Legioniści nie dopuszczali jednak do siebie takiego rozwiązania i od początku narzucili swój styl.



- Jesteśmy usatysfakcjonowani, ponieważ zagraliśmy dobry mecz. Spotkanie było pod naszą kontrolą, szczególnie w pierwszej połowie - uważa Nagy.

Do przerwy Legia prowadziła 1-0, a zaraz na początku drugiej połowy wykorzystała fatalne zachowania defensorów gospodarzy i zdobyła drugą bramkę. Mimo to krakowianie nie odpuszczali, zdobyli kontaktowego gola i wicemistrzowie Polski do końca spotkania drżeli o wynik.



- Po zmianie stron gra była już bardziej wyrównana - przyznaje Nagy.

- Stworzyliśmy kilka okazji do zdobycia bramki, jednak strzeliliśmy tylko dwa gole. Cieszymy się jednak bardzo ze zwycięstwa, ponieważ wygraliśmy po raz pierwszy od dwóch spotkań - dodaje.



Dzięki wygranej Legia nie tylko wyprzedziła Cracovię, ale również wskoczyła na trzecie miejsce w tabeli.



- Kluczem do zwycięstwa było to, że byliśmy mocniejsi mentalnie od rywali. To być ważna wskazówka na przyszłość. Jeżeli będziemy dobrze przygotowani psychologicznie, to możemy zwyciężać - uważa Nagy.

