Co za wyróżnienie dla piłkarza Legii. Teraz wszystko zależy od kibiców

Dla Josue spotkanie z AZ Alkmaar miało dodatkowy podtekst. Podczas pierwszego meczu obu drużyn, który odbył się w Holandii, właśnie on był jednym z dwóch piłkarzy zatrzymanych przez miejscową policję jako podejrzany o napaść na pracownika służb porządkowych. Następnego dnia zawodnik odzyskał wolność i wrócił do Warszawy, ale sprawa odbiła się szerokim echem, a relacje między klubami uległy bardzo mocnego ochłodzeniu.

W rewanżu Legia zrobiła co zrobić miała i awansowała do fazy pucharowej po wygranej. Josue w najlepszy sposób zrewanżował się Holendrom za upokorzenia sprzed kilku tygodni - wprawdzie nie zdobył bramki, ale zaliczył dwie asysty, rozegrał bardzo udane spotkanie i był jednych z tych zawodników, którzy w największym stopniu przyczynili się do sukcesu klubu.