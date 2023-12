Co się działo przed meczem Legii? Trener Alkmaar ujawnił sensacyjne ustalenia

Do pierwszego meczu AZ Alkmaar - Legia Warszawa doszło 5 października w Holandii. Gospodarze wygrali 1-0, ale po końcowym gwizdku najmniej mówiło się o wyniku. Na stadionie i tuż przed nim doszło do karczemnej awantury z udziałem piłkarzy i oficjeli wicemistrza Polski.

Strona holenderska obawiała się rewanżu, zakładając, że w Polsce może dojść do odwetu. Z tego względu kibicom AZ zalecono, by nie wybierali się do Warszawy. Z kolei piłkarze i działacze zostali objęci nadzwyczajnymi procedurami bezpieczeństwa.