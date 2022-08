Carlitos piłkarzem Legii Warszawa! Kontrakt na dwa lata

Oprac.: Tomasz Brożek Legia Warszawa

We wtorek Carlos Daniel López Huesca, czyli Carlitos, został nowym piłkarzem Legii Warszawa! Według informacji Interii Hiszpan, który do Ekstraklasy wraca trzech latach, podpisał ze stołecznymi dwuletni kontrakt zawierający możliwość przedłużenia go o kolejny rok. Do tej pory 32-letni napastnik występował w Panathinaikosie Ateny.

Zdjęcie Carlitos w barwach Legii Warszawa / Rafał Oleksiewicz / Newspix