Carlitos kontuzjowany po meczu z Koroną Kielce. Wymowny wpis piłkarza

Niestety, gwiazdor "Wojskowych" po raz kolejny nie zdołał strzelić gola przeciwnikom, a co gorsza podczas tego spotkania złamał rękę . Uraz był, jak się okazało, na tyle poważny, że Hiszpana nie uniknęła operacja. Oznacza to jednak, że przez kolejne tygodnie nie zobaczymy go na boisku.