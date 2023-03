Michał Pazdan może wrócić do Warszawy. Ale nie do pierwszej drużyny Legii, a do zespołu rezerw. 35-latek miałby także dołączyć do sztabu szkoleniowego Akademii. W rozmowie z kanałem „Po Gwizdku” potwierdził to sam zainteresowany. – Przyjechałem do Legia Training Center i zostałem zapoznany z tym, jak to funkcjonuje – przyznał stoper Jagiellonii Białystok.