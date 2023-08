Były reprezentant Polski zmiażdżył piłkarzy Legii Warszawa. "Grają jak dzika drużyna"

Po zakończonym meczu szkoleniowiec Legii zauważył, że spotkanie było trudne, ale jest zadowolony z końcowego wyniku. - Walczyliśmy do końca, za co ogromny szacunek dla mojej drużyny . Na przedmeczowej konferencji jeden z dziennikarzy zapytał mnie czy byłbym zadowolony z remisu. Odpowiedziałem, że to zależy od przebiegu meczu. Teraz mogę powiedzieć, że jest to wynik, z którym da się żyć - stwierdził.

Jacek Kazimierski ocenił grę obrońców Legii Warszawa. Padły ostre słowa

- W Wiedniu, co akcja dzieciaków z Austrii, to blady strach, że obrońcy wywiną jakiegoś klopsa i będzie bramka. W Danii to samo... To niedopuszczalne, żeby zespół, który się chce liczyć w Europie, tracił takie głupie gole. Po wyrzucie z autu? Po rogu? Obrońcy stali jak słupy soli. To mnie boli. W obronie legioniści grają jak dzika drużyna na Błoniach, jak ekipa chłopaków z bloku na podwórku... To nie powinno mieć miejsca! Tym bardziej że Ordabasy, Austria czy Midtjylland to bardzo przeciętne drużyny. Żadni mocarze - zaznaczył.