Były as Legii przeżył dramat. Żona przerwała milczenie. „Straciłam dziecko”

Przygoda Carlitosa z "Wojskowymi" nie trwała jednak długo . Po zaledwie roku odszedł on do Al-Wahda ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, aby zarobić tam ogromne, nieosiągalne w Polsce pieniądze. Następnie grał jeszcze w Panathinaikosie w Grecji.

Latem 2022 roku Hiszpan był bohaterem jednego z najgłośniejszych powrotów do Ekstraklasy. W sierpniu Legia ogłosiła , że napastnik osiągnął porozumienie z klubem i znów będzie występował przy Łazienkowskiej. W serialu "Legia. Do końca" (premiera: 2 lutego na platformie Prime Video) przybliżone zostały kulisy tego powrotu.

Legia Warszawa: Carlitos przeżył rodzinny dramat w Warszawie

- To była jedyna decyzja, którą podjął bez konsultacji ze mną. Zabawna sytuacja - zadzwonił do mnie i zaczął śpiewać piosenkę kibiców Legii. Początkowo nie zrozumiałam, o co mu chodzi. Później wyjaśnił mi, że wracamy do Warszawy - opowiadała żona piłkarza, Gema Corella Garcia.