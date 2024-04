Po wygranym przez Legię Warszawa poniedziałkowym spotkaniu z Górnikiem Zabrze więcej niż o samym meczu mówi się o słowach, jakie padły z ust jej kapitana podczas rozmowy na antenie Canal + Sport. Josue, którego umowa ze stołecznym klubem wygasa wraz z końcem sezonu i nadal nie wiadomo, czy zostanie przedłużona, nie wytrzymał i ostro wypowiedział się o swojej przyszłości.

- Żeby zostać w jednym miejscu, musisz czuć szacunek od wszystkich ludzi. Czasami mam wrażenie, że niektórzy nie doceniają tego, co robię. Nie wiem, co mnie czeka. Jeśli odejdę z Legii, będę dumny z tego, co tu osiągnąłem. To nie zależy ode mnie, co będzie dalej. Na pewno będę grał w piłkę - wypalił na antenie Portugalczyk, rozpętując burzę. Reklama

"On nie rozdaje kart". Ostre słowa o kapitanie Legii Warszawa

Na ripostę nie trzeba było długo czekać.

- Ma 34 lata, za sobą słabszy sezon, od trzech lat nie zdobył z klubem mistrzostwa Polski ani żadnego trofeum. Josue nie może być ważniejszy od całej Legii Warszawa. To piłkarz budzący pewne kontrowersje, który nie pozwala stworzyć monolitu w szatni - nie gryzł się w język Robert Podoliński podczas wtorkowego magazynu "GOL" w TVP Sport.

- To nie jest pierwszy lepszy klub. Jeżeli Josue wymaga szacunku, w Legii muszą się zastanowić, ile ten szacunek jest wart i czy wartość Josue dla zespołu, a do tego cena, którą zaproponował, będzie adekwatna. Pamiętajcie, gdzie może wylądować Josue. On nie rozdaje kart. Nie wybiera się do ligi francuskiej, niemieckiej, hiszpańskiej. Miejsca, do których może trafić, są egzotyczne - przypomniał, nie pozostawiając złudzeń, co myśli o zachowaniu pomocnika.

Nie sądzę, żeby ktokolwiek 34-latkowi z Legii zapłacił wielkie pieniądze i to nie po zdobyciu tytułu i olśnieniu całej ligi, ale umówmy się, słabszym sezonie ~ mówił Podoliński.

Legia Warszawa uzależniona od Josue? "Oddał mu pełnię władzy"

Były piłkarz i trener, a obecnie komentator sportowy i ekspert, nie pozostawił suchej nitki także na trenerze drużyny z Łazienkowskiej. Twierdzi bowiem, że Kosta Runjaic oddał Josue pełnię władzy i teraz klub jest od niego uzależniony. Reklama

- Wyobraźcie sobie teraz, hipotetycznie, że przychodzi Marek Papszun. Czy Jouse dostałby chociaż 15% tych możliwości, które ma teraz? No nie. Żaden trener by sobie na to nie pozwolił - podsumował dobitnie Robert Podoliński.

Przyszłość kapitana Legii Warszawa powinna wyjaśnić się w najbliższym czasie, coraz częściej mówi się jednak, że to ostatni sezon Josue w stołecznym klubie. Pomocnik w tym sezonie zdobył dla "Wojskowych" dziesięć bramek i jest póki co najlepszym strzelcem zespołu.

"Josue nie może być ważniejszy od całej Legii" - mówi Robert Podoliński / TOMASZ RADZIK/AGENCJA SE/East News

Josue zostanie w Legii Warszawa? /