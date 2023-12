Brutalna draka w Anglii. O kibicach Legii znów głośno. "Upokorzeni i poniżeni"

Legia Warszawa leciała do Anglii, by przypieczętować awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji . Warunkiem było zdobycie przynajmniej punktu w konfrontacji z Aston Villą . Spotkanie zakończyło się jednak porażką wicemistrzów Polski 1-2 .

Co się wydarzyło w Birmingham? "Głupota albo prowokacja"

- Trudno mieć pretensje do ludzi, którzy spełnili wszystkie wymogi, poddając się odpowiedniej weryfikacji, ale zostali upokorzeni i okradzeni. Zapłacili przecież za bilety na mecz, za loty, za pobyt na miejscu, a nie zostali wpuszczeni na stadion, bo nagle gospodarz zmienił zasady. To jest po prostu kradzież i poniżanie ludzi - mówi w rozmowie z Onetem Michał Listkiewicz, wieloletni delegat UEFA i FIFA .

Chodzi o liczbę wejściówek dla kibiców z Warszawy, która nie pokrywała się z obowiązującymi wytycznymi UEFA. Sektor gości mógł pomieścić 3000 osób. Początkowo gospodarze zaproponowali jednak tylko 1700 biletów, a w dniu meczu zredukowali ofertę do 890 . Tymczasem do Anglii wybrało się około 2000 fanów Legii.

- To była czysta złośliwość i narażanie się na kłopoty, do których później doszło. Lepiej mieć ludzi w tak dużej liczbie na stadionie, pod kontrolą niż gdzieś na ulicy. To albo głupota, albo prowokacja ze strony angielskiej policji. Trudno to inaczej wytłumaczyć - dodaje były prezes PZPN.