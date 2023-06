Bramkarz Legii może odejść. Ma zastąpić innego Polaka

Wiele wskazuje na to, że odejście Kacpra Tobiasza z Legii Warszawa jest kwestią czasu, choć nie jest to jeszcze definitywnie przesądzone. Aktualnie agent piłkarza prowadzi negocjacje z europejskimi klubami, które są zainteresowane sprowadzeniem Polaka .

Kacper Tobiasz może zastąpić Kamila Grabarę w FC Kopenhaga

Wydaje się więc, że transfer do FC Kopenhaga klaruje się jako bardziej prawdopodobny niż do AS Roma. Tym bardziej że ze stolicą Danii lada moment pożegnać może się rodak Kacpra Tobiasza, Kamil Grabara. Młody bramkarz Legii jest postrzegany jako odpowiedni kandydat do zastąpienia go między słupkami.