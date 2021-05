Artur Boruc zostaje w Legii Warszawa na kolejny sezon. O przedłużeniu kontraktu z 41-letnim golkiperem poinformowała oficjalna strona klubu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jakub Wawrzyniak dla Interii: Legia nie potrzebuje drugiego napastnika. Wideo TV Interia

Reklama

"Legenda trwa dalej!" - napisano w serwisie Legii Warszawa. Kontrakt z Borucem został przedłużony do 30 czerwca 2022 roku, a więc obejmie on cały przyszły sezon Ekstraklasy.

Wkład w mistrzostwo

Reklama

W oficjalnym oświadczeniu podkreślono nie tylko dawne zasługi golkipera, ale też podkreślono jego wkład w tegoroczny triumf "Wojskowych" w lidze. Boruc zagrał dotychczas w 29 meczach, z czego 13 razy zachowywał czyste konto.



- Liczę, że Artur będzie kluczową postacią, która pomoże nam w realizacji najważniejszych sportowych celów w przyszłym sezonie, jakim są występy w fazie grupowej europejskich pucharów - stwierdził Radosław Kucharski, dyrektor sportowy Legii, cytowany przez klubową stronę.



Podróże "Króla Artura"

Artur Boruc do stołecznej ekipy trafił latem 2020 roku. To kolejna przygoda bramkarza z Legią Warszawa - poprzednio rozstał się definitywnie z tą drużyną w 2006 roku, kiedy przeszedł do Celtiku Glasgow.

Przez lata bronił dostępu do bramek kilku klubów brytyjskich oraz włoskiej AC Fiorentiny. Do Legii trafił po pobycie w angielskim A.F.C. Bournemouth.