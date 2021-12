Legia Warszawa jest w tym momencie poza strefą spadkową - to jednak oczywiście nie oznacza, że ogromne problemy klubu zostały definitywnie zażegane, choć całkiem wysoka wygrana nad Zagłębiem Lubin może, przynajmniej na moment, nastroić pozytywnie osoby związane ze stołecznym zespołem.

Ekstraklasa. Legia Warszawa nie dała szans Zagłębiu Lubin

"Wojskowi" swoich przeciwników pokonali 4-0 po dwóch bramkach Lopesa oraz pojedynczych trafieniach Pekharta i Hołowni - było to pierwsze zwycięstwo Legii od 1 grudnia, kiedy to udało się jej wygrać z Motorem Lublin w ramach rozgrywek o Puchar Polski.



Warszawski zespół ma wciąż jedno zaległe spotkanie ligowe - z najgorszą na ten moment ekipą PKO Ekstraklasy Bruk-Bet Termalicą Nieciecza - i zajmuje obecnie 15. miejsce w ekstraklasowej tabeli. Walka o wyjście z kryzysu sportowego trwa, natomiast wszystko to odbywa się w cieniu niedawnego skandalu.



Legia Warszawa. Zbigniew Boniek z komentarzem po meczu "Wojskowych"

Przypomnijmy - po porażce z Wisłą Płock nastąpiło pobicie piłkarzy Legii - do ataku na klubowy autokar doszło w momencie, gdy zawodnicy wracali w kierunku ośrodka treningowego "Wojskowych". Być może to właśnie do tego incydentu odniósł się w swoim wpisie na Twitterze były prezes PZPN Zbigniew Boniek, który skomentował mecz Legia - Zagłębie.



Wiceprezydent UEFA mógł również nawiązywać do sytuacji, do których dochodziło na trybunach w trakcie starcia z "Miedziowymi" - dało się wówczas słyszeć obraźliwe komentarze pod adresem właściciela Legii Dariusza Mioduskiego i dyrektora sportowego drużyny, Radosława Kucharskiego.



Ekstraklasa. Legia Warszawa niebawem zagra z Radomiakiem Radom

Teraz przed Legią ostatnie spotkanie prze zimową przerwą w rozgrywkach PKO Ekstraklasy - jej rywalem będzie ekipa Radomiaka Radom, która w bieżącej kampanii radzi sobie całkiem nieźle.



Zespół z Radomia na siedem ostatnich meczów wygrał aż sześć, jeden - z Piastem Gliwice - z kolei zremisował. Może się więc okazać niełatwym rywalem dla klubu prowadzonego obecnie przez Aleksandara Vukovicia.

PaCze

