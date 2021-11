W trakcie rozgrywek polskiej ekstraklasy w sezonie 1992/1993 doszło do tzw. "niedzieli cudów" - na samo zakończenie rywalizacji, w ostatniej kolejce, Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Wisłą Kraków 6-0, z kolei ŁKS Łódź pokonał 7-1 Olimpię Poznań. Legia i ŁKS walczyły wówczas o mistrzostwo Polski, a wysokie zwycięstwa obu zespołów w dość dziwnych okolicznościach wzbudziły podejrzenia o to, że doszło do przypadków korupcji.

Choć oba wyniki zostały ostatecznie anulowane przez PZPN, a mistrzostwo przypadło w udziale Lechowi Poznań, to do dziś kwestia tego, czy mecze faktycznie sprzedano, nie została w stu procentach wyjaśniona.



Grzegorz Szeliga poruszył świat polskiej piłki swoimi słowami

Nowe światło na sprawę rzucają jednak słowa Grzegorza Szeligi, byłego piłkarza, który w sezonie 1992/1993 reprezentował barwy Wisły Kraków. W wywiadzie dla TVP Sport przyznał on, że otrzymał pieniądze za sprzedanie meczu z Legią, a do tego wzbudzającego burzliwe dyskusje wyznania skłonił go fakt, że - jak sam stwierdził - umiera z powodu choroby nowotworowej i nie chce zabrać tej tajemnicy do grobu.



Do tej deklaracji odniósł się na Twitterze były prezes PZPN i wiceprezydent UEFA Zbigniew Boniek, niejako zachęcając do dalszej dyskusji w sprawie.



Zbigniew Boniek: To ile tytułów zdobyła Legia?

"No to ile tych tytułów Mistrza Polski zdobyła Legia? Pytanie bardzo na czasie po 'spowiedzi' kolegi Szeligi" - pyta Boniek. Jak wskazał, temat jest obecnie niezwykle "gorący", a sam z chęcią poznałby opinię kibiców "Wojskowych" w sprawie, a także stanowisko klubowych władz, które na razie nie odniosły się oficjalnie do słów Szeligi.



Grzegorz Szeliga dla Wisły Kraków grał w latach 1993-1995. Co ciekawe, nieco wcześniej, w latach 1987-1988 występował także dla warszawskiej Legii. Karierę kończył w 2010 roku w rezerwach Dolcanu Ząbki.

