"Bomba" wisi w powietrzu! Oto nowy trener Legii Warszawa? Co za doniesienia

To nie jest sezon, nad jakim szefowie Legii Warszawa oraz kibice najbardziej medialnego w naszym kraju mogliby przejść do porządku dziennego.

Eduard Iordanescu trenerem Legii? Media w Rumunii donoszą

Mało tego, także w lidze naszpikowany gwiazdami zespół spisuje się poniżej oczekiwań. Po 26. kolejkach drużyna z Łazienkowskiej zajmuje w rozgrywkach Ekstraklasy piąte miejsce . Strata do lidera, Jagiellonii Białystok , wynosi wprawdzie tylko siedem punktów, ale to wszystko rzutuje na notowania trenera Kosty Runjaicia . 52-letni niemiecki szkoleniowiec zdaje sobie sprawę, że jego czasu może być w stolicy policzony.

Jeśli rzeczywiście sprawa jest poważna, to Legia ma chrapkę zakontraktować Eduarda Iordanescu , obecnego selekcjonera reprezentacji Rumunii . Umowa 45-letniego szkoleniowca na prowadzenie tamtejszej kadry na razie obowiązuje do 30 czerwca , czyli zbiega się z tegorocznymi mistrzostwami Europy, na które "Trójkolorowi" uzyskali awans po ośmioletniej przerwie . A więc pochodzący z Bukaresztu były piłkarz jest ojcem znaczącego sukcesu.

Autorzy przypominają, że stery w zespole narodowym Iordanescu objął w styczniu 2022 roku, a w tym czasie poprowadził swoich rodaków w dwudziestu spotkaniach. Niepoślednią rolę w nakłonieniu szkoleniowca do związania się z Legią, reklamowaną jako najbardziej utytułowany klub w Polsce, miałby odegrać obecny dyrektor sportowy Radomiaka, Octavian Moraru. Jego rolą byłoby, jak czytamy, " przekonać trenera, że ​transfer do Polski to krok naprzód". Źródłowy portal informuje, że kierownictwo "Wojskowych" już odezwało się do dyrektora, który wcześniej na tym samym stanowisku pracował m.in. w rumuńskim Gaz Metan Medias.