To była właściwie ostatnia minut doliczonego czasu. Legia prowadziła 1-0, a Piast próbował uratować choćby punkt. Po dośrodkowaniu w pole karne do piłki próbował dojść Damian Kądzior , ale zderzył się z interweniującym Tobiaszem . Obaj zawodnicy upadli i długo się nie podnosili. Sędzia zakończył spotkanie, a bramkarz Legii z trudem opuścił boisko. Doznał bolesnego urazu barku.

Jak twierdzi strona legioniści.com, nieoficjalny portal klubu, Tobiasza czekają 3-4 tygodnie przerwy . To oznacza, że na pewno nie zagra w najbliższym spotkaniu, a w piątek pierwszy raz od dziesięciu lat będzie gościła Widzew Łódź. To będzie nie tylko hit kolejki - mecz wicelidera z czwartym zespołem, ale przez wielu kibiców prestizowy mecz uznawany za tzw. polski klasyk.

Kto zastapi Tobiasza?

W kadrze Legii jest jeszcze dwóch bramkarzy. W tym roku na ławce rezerwowych siedział 28-letni Dominik Hładun . W Pucharze Polski bronił jednak rok starszy od Tobiasza Cezary Miszta , w poprzednim sezonie podstawowy bramkarz Legii. Jednak to raczej Hładun zagra przeciwko Widzewowi. W ekstraklasie wystąpił do tej pory 109 razy (w Zagłębiu lubin).

Dostał też powołanie do reprezentacji Polski na mecz z Chile, ale nie zadebiutował. Choć nie znalazł się w kadrze na mistrzostwa świata, to pojechał z reprezentacją Polski do Kataru w charakterze bramkarza do pomocy w treningach.