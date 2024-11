Białorusini boją się meczu z Legią. A kibice chcą wysłać sygnał Łukaszence

Legia Warszawa w trzeciej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji podejmie przy Łazienkowskiej Dynamo Mińsk, a spotkanie będzie miało silne tło polityczne. I należy spodziewać się, że białoruscy kibice, którzy pojawią się na trybunach stołecznego klubu, będą chcieli zamanifestować swoją niechęć do reżimu Łukaszenki. Taki scenariusz w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet kreśli Dzmitry Ruto - dziennikarz białoruskiego portalu sportowego Tribuna, który w 2020 roku został skazany przez reżim Łukaszenki za udział w nielegalnym proteście.

"O meczu z Legią więcej mówi się jednak nie od strony piłkarskiej, a w kontekście politycznym. Bo w Polsce, w Warszawie, jest wielu kibiców, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia Białorusi. Są oczekiwania, że ci kibice mogą wskazać swoje stanowisko wobec reżimu Łukaszenki. A białoruskie władze boją się nie tylko ludzi w kraju, ale także tych wypowiadających się przeciwko Łukaszence za granicą" - zastrzegł.

I to właśnie prawdopodobnie w związku z tymi obawami kibice Dynama mieszkający w Białorusi mogą nie obejrzeć meczu swojej ukochanej drużyny. Chociaż stacja STV, która wykupiła prawa do pokazywania spotkań w ramach Ligi Konferencji, transmitowała dwa poprzednie starcia drużyny z Mińska w fazie ligowej, to w czasie meczu z Legią ma zamiar wyemitować... rosyjski serial.