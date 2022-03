Słoweński pomocnik podpisał z Legią kontrakt do końca sezonu, kiedy to przestanie być zawodnikiem Dynama, Jeśli obie strony będą zadowolone, to 28-latek zostanie w Warszawie na dłużej.

- Rozmowy o przejściu Benjamina do Legi rozpoczęliśmy w lutym, ale obserwowaliśmy go znacznie wcześniej. Oczywiście, z powodu wojny na Ukrainie otworzyły się inne możliwości. Oczekiwania są bardzo konkretnie: ma nam pomóc w wygrywaniu meczów. Nadal nie mamy komfortowej sytuacji w tabeli i każda pozycja wyżej jest dla nas cenna, również ze względu przychodów. Tym ruchem zwiększamy sobie też szanse w Pucharze Polski - powiedział dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Verbić może występować na pozycji lewego pomocnika lub napastnika. Jego największymi sukcesami w karierze klubowej są dwa dublety z FC Kopenhaga (2016, 2017) oraz dublet z Dynamem Kijów (2021). Słoweniec trzykrotnie brał udział w rozgrywkach Ligi Mistrzów UEFA i czterokrotnie w Lidze Europy UEFA.

Zaliczył także 38. występów w reprezentacji swojego kraju.