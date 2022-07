Prijović grał w Legii od lipca 2015 do stycznia 2017. W tym czasie zdobył dwa mistrzostwa Polski i puchar kraju. Grał też w Lidze Mistrzów. W sumie, w stołecznym klubie rozegrał 72 mecze i strzelił 24 gole. Teraz być może będzie miał szansę poprawić ten bilans.

Serb występuje teraz w australijskim Western United. Z tym klubem wiąże go umowa, która wygasa dopiero po sezonie 2023/24, ale piłkarz już teraz chętnie wróciłby do Europy, a konkretnie do Warszawy.

Prijović ma propozycje z innych krajów, ale chciałby wrócić do Legii

"Sportowe Fakty" informują, że Prijović ma oferty z kilku krajów, m.in. z Turcji, Rosji, Grecji i Cypru. W grze jest także Legia, choć zagraniczne kluby proponują Serbowi większe zarobki. Piłkarz jednak najchętniej wróciłby jednak do Legii, bo zależy mu, aby grać o najwyższe cele, a kluby, z których ma propozycje, nie należą do czołowych w swoich krajach.

Na razie rozmowy cały czas się toczą. Nie wiadomo jeszcze, na jakiej zasadzie Prijović miałby dołączyć do Legii. W grę wchodzi albo transfer definitywny, albo wypożyczenie, za które Legia musiałaby zapłacić.