As Legii nie dokończył meczu. Runjaic wprost: „Mam pewne obawy”

Nie mamy jeszcze dokładnych informacji w sprawie Pawła Wszołka. Musimy poczekać co najmniej do jutra, aby go przebadać i dowiedzieć się czegoś więcej. Mam pewne obawy, ale na razie zachowajmy spokój. To jest twardziel i wie o tym każdy, kto go zna. Zawsze daje z siebie wszystko.

~ Kosta Runjaic