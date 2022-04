Artur Boruc zamieścił wpis. Wygląda na to, że podjął decyzję

Oprac.: Radosław Nawrot Legia Warszawa

Artur Boruc zamieścił na Instagramie wpis, w którym sam nazwał się "byłym bramkarzem". To może rozwiewać wątpliwości co do dalszych losów jego kariery.

Zdjęcie Artur Boruc w Legii Warszawa / East News