Garcia pokonał Boruca w 85. minucie spotkania. Stało się to jednak w kontrowersyjnych okolicznościach. Po zagraniu do Hiszpana, sędzia liniowy podniósł chorągiewkę, sygnalizując spalonego. Szybko jednak ją opuścił, a główny arbiter nie przerwał gry. Piłkarze Legii jednak stanęli, co wykorzystał Garcia.

Już w trakcie meczu Boruc nie krył złości. Był pierwszym, który podbiegł do sędziego liniowego. Głośno protestował. Dostał za to żółtą kartkę.

Dzień po meczu bramkarz Legii nadal mocno przeżywa tę sytuację. Głowa nadal jest chyba jeszcze gorąco, co udowodnił, publikując wymowny wpis na Instagramie.

Zdjęcie Wpis Artura Boruca z Instagrama / Instagram/arturboruc /

"Moment kiedy zdajesz sobie sprawę, że nic lepszego niż kop na piz.ę lepszego efektu nie przyniesie..." - napisał Boruc, zamieszczając zdjęcie z sędzią Bartoszem Frankowskim, który był też głównym arbitrem spotkania ze Śląskiem.

Wygląda więc na to, że bramkarz Legii, nie wiadomo dlaczego, zmienił obiekt swoich ataków, z arbitra liniowego, na głównego, który akurat podjął słuszną decyzję i gry nie przerwał. Wygląda więc na to, że emocje nadal targają bramkarzem Legii. Jak tu skoncentrować się na środowym meczu Ligi Europy ze Spartakiem Moskwa?

MP