Artur Boruc nie zagra z Cracovią? Legia Warszawa ma plan B

Sebastian Staszewski Legia Warszawa

Już za tydzień Artur Boruc pożegna się z Legią Warszawa. Czy uczyni to na boisku podczas ligowego meczu z Cracovią? Jak ustaliła Interia, wszystko wskazuje na to, że nie. Bramkarz wciąż nie zapłacił Komisji Ligi kary finansowej, co uniemożliwia wystawienie go w składzie na sobotnie spotkanie. Dlatego na Łazienkowskiej przygotowują już plan rezerwowy.

Zdjęcie Artur Boruc / PIOTR KUCZA/FOTOPYK / NEWSPIX.PL / Newspix