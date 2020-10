​Artur Boruc to piłkarz z charakterem i wielkimi umiejętnościami, co udowadnia przez całą swoją karierę. Ciekawą historię z udziałem polskiego bramkarza opowiedział na łamach "Open Goal" jego były kolega klubowy z Celticu - Aiden McGeady.

Irlandczyk wspomina pewne zdarzenie, do którego doszło w trakcie treningu. Były piłkarz m.in. Evertonu i Spartaka Moskwa był zły na Polaka, że ten nie chciał bronić jego strzałów. Po zajęciach Boruc podszedł do kolegi i uderzył go w twarz.

- Siedzieliśmy w szatni z Aidenem i czytaliśmy prasę, wtedy przyszedł Artur - wspominał inny piłkarz "Celtów" Barry Robson.

Później konflikt eskalował pod prysznicem.

- Próbowałem mu oddać, ale nie chciałem prowokować bójki. Boruc to wielki polski niedźwiedź. Poza tym ja byłem w stroju treningowym, a on stał cały nagi - stwierdził McGeady.

W konsekwencji tego czynu Borucowi zmniejszono pensję.