Anglicy naskarżyli na Legię do UEFA. Mamy odpowiedź polskiego klubu

Wciąż nie milkną echa skandalu, do jakiego doszło przy okazji meczu Aston Villa – Legia Warszawa. Kibice gości – którym Anglicy najpierw odmówili wydania określonej w przepisach UEFA liczby biletów – ostatecznie w ogóle nie zostali wpuszczeni na stadion, co doprowadziło do starć z lokalną policją. Klub z Birmingham wydał oświadczenie, w którym całą odpowiedzialność za dantejskie sceny zrzuca na przyjezdnych. Na łamach Interii do tych słów odnosi się rzecznik prasowy Legii.