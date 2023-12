Ależ docinka Legii. Bezlitośnie zakpili z Holendrów, oczywiste nawiązanie

Legia Warszawa walczyła w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji Europy o awans do play-offów o 1/8 finału. Aby to osiągnąć, "Wojskowi" potrzebowali remisu lub zwycięstwa z AZ przed własną publicznością. Spotkanie nie było łatwe, początek zdecydowanie należał do gości z Holandii. Później warszawianie zdołali się jednak otrząsnąć i na przerwę schodzili przy wyniku 1:0. Po zmianie stron - i czerwonej kartce dla kapitana drużyny z Alkmaar - podwyższyli natomiast na 2:0. Taki wynik utrzymał się do samego końca potyczki i oznaczał awans wicemistrzów Polski do fazy pucharowej.