Według informacji Interii, po kolejnym przegranym meczu Legii pseudokibice klubu wdarli się do autokaru, gdzie postanowili własnoręcznie ukarać piłkarzy. Pobici mieli zostać Mahir Emreli oraz Luquinhas, a także pięciu innych piłkarzy.

Klub wciąż nie odniósł się do sytuacji, choć w mediach pojawiły się informacje o odwołaniu poniedziałkowego treningu. Ponadto Emreli miał dostać zwolnienie lekarskie, a kilku zawodników nosi się z zamiarem rozwiązania kontraktów.

Legia Warszawa. Policja wkracza do akcji

Do dymisji podał się też trener Legii Marek Gołębiewski.



W poniedziałek pojawiła się także informacja ze strony policji.



"W związku z pojawianiem się w przestrzeni medialnej sprzecznych informacji dot. wczorajszych wydarzeń z udziałem kibiców Legii, do sprawy zaangażowani zostali policjanci z wydziału do spraw zwalczania przestępczości pseudokibiców. Wszczęto czynności sprawdzające w sprawie" - poinformowało konto warszawskiej policji na Twitterze.

