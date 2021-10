W czwartek na stadionie Legii Warszawa przy ul. Łazienkowskiej odbył się mecz pomiędzy stołeczną drużyną a angielskim Leicester City FC. - Zabezpieczenie wydarzenia realizowane było przez policjanci Komendy Stołecznej Policji z oddziału prewencji oraz wydziału ruchu drogowego - poinformował rzecznik KSP nadkom. Sylwester Marczak.

- Działania łącznie trwały kilka godzin. Skupiały się one m.in. na dwóch głównych obszarach. Pierwszy z nich to było zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i płynności ruchu w okolicach stadionu Legii, a drugie skupiały się na bezpieczeństwie osób uczestniczących w meczu i podczas powrotów, tak, żeby nie dochodziło do żadnych wydarzeń nadzwyczajnych - tłumaczył.

W ocenie rzecznika KSP czwartkowego zabezpieczenie można podsumować jako "bezpieczne". - Policjanci zatrzymali cztery osoby. Dwie z nich posiadały przy sobie narkotyki. Zabezpieczono m.in. kokainę i marihuanę - podkreślił.

Wskazał, że trzech z zatrzymanych osób miało również używać pirotechniki w trakcie trwania tej imprezy masowej. - Dodatkowo mandatami ukarano 14 osób. Zdecydowana większość mandatów była za spożywanie alkoholu - podał.

- Nie doszło też do konfrontacji pomiędzy przedstawicielami klubów - dodał.

Bartłomiej Figaj