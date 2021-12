XXI wiek Legia Warszawa rozpoczęła z Franciszkiem Smudą u sterów pierwszej drużyny. W marcu 2001 roku zmienił go Krzysztof Gawara, co rozpoczęło całą sekwencję zwolnień. Najdłużej, bo ponad dwa lata na "trenerskim stołku" w tym okresie zasiadał Jan Urban (od czerwca 2007 do marca 2010) roku.

Aleksandar Vuković oficjalnie trenerem Legii Warszawa



W tym czasie Legia stawiała zarówno na fachowców z zagranicy, jak i na krajowych szkoleniowców. Aż trzykrotnie w roli głównego trenera pojawiał się Aleksandar Vuković. Były piłkarz stołecznej ekipy prowadził drużynę w okresach po Besniku Hasim (19 września - 24 września 2016), po Deanie Klafuriciu (od 1 sierpnia do 13 sierpnia 2018) i po Ricardo Sa Pinto (od 2 kwietnia do 21 września).

Teraz także Vuković dostaje po raz czwarty pod swoją opiekę piłkarzy Legii, po tym jak swoją rezygnację złożył Marek Gołębiewski. Do sezonu graczy warszawskiej drużyny przygotowywał Czesław Michniewicz, który został zwolniony pod koniec października. Sytuacja utytułowanej drużyny jest kiepska - w lidze zajmuje ona ostatnie miejsce, a przygoda z europejskimi pucharami jest już zakończona.

MR