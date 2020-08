W I rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów Legia pokonała Linfield z Irlandii Północnej po golu wprowadzonego w II połowie Jose Kante. To były prawdziwe męczarnie mistrzów Polski, a do siatki rywala udało im się trafić w momencie, gdy rywal gra w osłabieniu po czerwonej kartce dla Millara. Legia musi przejść jeszcze trzech rywali, jeśli chce trafić do fazy grupowej