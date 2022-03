Ostatnio wszystko co dobre dla Legii to sprawka Josue. Jak dzisiaj zaprezentuje się Portugalczyk?

Kocyła wszedł w pole karne Legii i szukał pozycji do strzału, ale skutecznie powstrzymał go Nawrocki

Kapitalna okazja Legii! Ładnie zbudowana akcja. Johansson łatwo minął Poliarusa, dobiegł do linii końcowej i w tempo wycofał na szósty metr do Lopesa, którego strzał wyśmienicie broni Pawluczenko

Kolejny czar Josue

Do gola Portugalczyk dokłada kapitalną asystę. Na takie dośrodkowania, jak to jego do Wieteski, mówi się "ciasteczko". Stoper Legii precyzyjnie uderzył przy bliższym słupku, Pawluczenko zdołał sparować piłkę na słupek, ale ta i tak wleciała do bramki