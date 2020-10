Lechia Gdańsk. Piotr Stokowiec: Wszystkich traktuję równo. Wideo WIDEO |

Trener Piotr Stokowiec spędził w Zagłębiu 3,5 roku, teraz wraca do Lubina jako trener Lechii Gdańsk.



- W Zagłębiu bardzo rozwinąłem się jako trener, ten czas to dużo pozytywnych emocji. Odkryliśmy wielu młodych zawodników jak Krzysztof Piątek, Jarosław Jach, Filip Jagiełło, Jarosław Kubicki i wielu innych. W Gdańsku kontynuuję ścieżkę rozwoju, też zagraliśmy w europejskich pucharach, jesteśmy w procesie odbudowywania marki klubu – powiedział Piotr Stokowiec trener Lechii, który w najbliższej kolejce PKO Ekstraklasy wraca do Lubina.