Lechia. Trener Stokowiec: Płynność finansowa naszą bolączką. Nie jesteśmy gotowi na Europę. Wideo WIDEO |

- Żaujemy utraty szansy na walkę o LE. Niestety, ale płynność finansowa to jest coś, co było ostatnio bolączką. Nie jesteśmy gotowi na Europę. Cracovia powinna być na to bardziej przygotowana - powiedział trener Lechii Piotr Stokowiec po porażce 2-3 z Cracovią w finale Pucharu Polski.