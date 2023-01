- Po 10 latach pracy w roli asystenta, skusiłem się na nowe wyzwanie z Lechii . Uważam, że to dobra praca dla mnie, rozwojowa. Chcę być blisko trenera i sztabu szkoleniowego, mam być wsparciem dla nich i partnerem do dyskusji. Nie zamierzam siedzieć za biurkiem - zapewnił dyrektor sportowy Lechii.

Gdański klub z powodu słabej rundy jesiennej znalazł się w kryzysie sportowym, przypomina to moment, w którym ekipa szkoleniowa w składzie z trenerami Stokowcem i Smolarowem w marcu 2018 r. przejęła drużynę Biało-Zielonych. Wówczas cel był taki sam jak dziś:

- Dziś cel jest jasny: Lechia Gdańsk ma się utrzymać w Ekstraklasie, rozmawialiśmy z drużyną, że będzie wiązało się to z grą pod presją. Idealnie byłoby robić podwaliny pod przyszły powrót do top5. Dzisiejszy moment oceniam bardziej pozytywnie niż pięć lat temu, wówczas przyszliśmy do klubu w trakcie rozgrywek, operacja na żywym organizmie.