Zmiana w Ekstraklasie. Kaczmarek zastąpił Kaczmarka

Lechia Gdańsk zwolniła trenera Tomasza Kaczmarka w nocy z 31 sierpnia na 1 września, po fatalnym starcie do rozgrywek Ekstraklasy i kolejnej porażce w lidze 0-3 z Lechem Poznań. W kolejnych spotkaniach Biało-Zielonych prowadził asystent Kaczmarka, Maciej Kalkowski. Wreszcie, po 18 dniach bezkrólewia na trenerskiej ławce nastąpił wybór szkoleniowca Lechii - nowym-starym trenerem Biało-Zielonych został Marcin Kaczmarek. To człowiek o biało-zielonym DNA, który jako piłkarz grał dla Lechii i również ją prowadził od IV do II ligi na początku XXI wieku.

Marcin Kaczmarek ma nie tylko biało-zielone DNA, ale również futbol w genach. Jego ojcem jest Bogusław Kaczmarek, wychowawca wielu pokoleń piłkarzy. "Młody Bobo" jak na niego mówią będzie miał niezwykle trudnym zadaniem - Lechia Gdańsk jest na ostatnim miejscu w Ekstraklasie - w 9 meczach zebrała jedynie 5 punktów. Poza tym głośno o problemach w gdańskiej szatni, choć akurat ostatnio doszło do pojednania między dwoma najstarszymi zawodnikami - Flavio Paixao i Dusanem Kuciakiem.

Maciej Słomiński, Interia