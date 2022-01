Miłosz Szczepański zostanie do końca sezonu wypożyczony z Lechii Gdańsk do Warty Poznań. Latem 2021 r. z przyjściem Szczepańskiego do Lechii Gdańsk wiązano wielkie nadzieje. Pomocnik pokazał wielki potencjał w barwach Rakowa Częstochowa, niestety karierę mocno pokrzyżowała mu poważna kontuzja zerwania więzadeł krzyżowych. Na początku pobytu w Gdańsku, podkreślano, że Szczepański potrzebuje czasu, by dojść do pełnego zdrowia. Gdy zawodnik wreszcie wrócił do składu drużyny zmienił się trener Lechii - Piotra Stokowca zastąpił Tomasz Kaczmarek. Ten drugi dał pomocnikowi szansę występu jedynie w dwóch epizodach - pięć minut w lidze z Górnikiem Zabrze i dziesięć w pucharowym blamażu ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki.

Lechia Gdańsk wypożyczy Miłosza Szczepańskiego do Warty Poznań

Pod koniec rundy Miłosz Szczepański nie łapał się już nawet na ławkę rezerwowych, wobec bogactwa wyboru jaki mieli Biało-Zieloni na pozycji reżysera gry. Do formy doszedł Marco Terrazzino, na "10" był wystawiany Flavio Paixao, możliwości gry Szczepańskiego zostały mocno ograniczone. Na jednej z konferencji prasowych sam trener Kaczmarek mówił o tym, że kadra Lechii wymaga odchudzenia:

- Widzę w szatni dużo jakości, ambicji i charakteru, moim obowiązkiem jako trenera jest pokazać każdemu zawodnikowi szacunek i stworzyć możliwość gry. To mogą być wypożyczenia, wszystko zależy od sytuacji na rynku, tak by było bardziej sprawiedliwie. Na niektórych pozycjach, jak np. w środku pola jest nas za dużo. Na trzy miejsca mamy 10-11 zawodników. Musimy pomyśleć o rozwiązaniach, zależy nam na rozwoju zawodników. Jeśli trenujemy 11 na 11, a siedmiu zawodników czeka za linią boczną, to jest trudne dla trenera, to nie jest sytuacja komfortowa, ja się w tym źle czuję, bo nie mogę dać każdemu szansy na jaką zasługuje.

Jeszcze pod koniec grudnia pisaliśmy o zainteresowaniu Warty Poznań Omranem Haydarym . Temat ucichł, za to barwy "Biało-Zielone" na "Zielone" zamieni wspomniany wyżej, Miłosz Szczepański. Pomocnik w poniedziałek przechodził testy medyczne w Warcie, co ciekawe odbyły się one w Warszawie. Następnie umowa wypożyczenia z Lechii do Warty zostanie finalizowana, jeśli wszystko pójdzie sprawnie, pomocnik w najbliższych dniach dołączy do poznaniaków na zgrupowaniu w Turcji. Szczepański zostanie wypożyczony do Warty Poznań z Lechii Gdańsk do końca sezonu 2021/22.Obecnie warciarze zajmują 16. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy, znajdując się w strefie spadkowej. Drużyna z Poznania traci dwa punkty do Górnika Łęczna, który plasuje się na pierwszym bezpiecznym miejscu.

Na dniach powinno zostać sfinalizowane kolejne wypożyczenie piłkarza Lechii. Indonezyjczyk Witan Sulaeman dołączy do swego rodaka Egy’ego Maulana Vikri i zagra w słowackim klubie, FK Senica. Natomiast po żadnej ze stron (ani klubu, ani osób reprezentujących zawodnika) nie udało się potwierdzić plotek łączących Tomasza Makowskiego zarówno z tureckim Sivassporem jak i Zagłębiem Lubin.

Maciej Słomiński