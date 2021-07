W jednym z przedsezonowych wywiadów, zwykle dyplomatyczny trener Lechii Gdańsk - Piotr Stokowiec - wyraźnie podkreślał konieczność pozyskania zawodnika na pozycję nr "10".

"Dziennikowi Bałtyckiemu" mówił: - Wszystkie siły finansowe chcemy przekierować na zawodnika numer "10". Takiego playmakera szukamy od kilku sezonów. Potrzebny jest nam na tę pozycję zawodnik z dużą jakością.

Tymczasem zamiast reżysera gry Lechia pozyskała właśnie Łukasza Zjawińskiego, który poprzednio grał w Stali Mielec, ostatnio został przesunięty do rezerw tego klubu. Zjawiński mierzy aż 193 cm, co determinuje sposób jego gry. To zawodnik lepiej czujący się w powietrzu niż na ziemi. Jego pozycja startowa w Lechii nie będzie należeć do najłatwiejszych. Numerem jeden w ataku "Biało-Zielonych" jest Łukasz Zwoliński, który zdobył bramkę na ligową inaugurację z Jagiellonią w Białymstoku. Do gry wciąż gotów jest najlepszy snajper Lechii w Ekstraklasie, Flavio Paixao. Z wypożyczenia wrócił i na swoją szansę czeka, 18-letni Kacper Sezonienko. Jest jeszcze 20-letni rówieśnik Zjawińskiego, Mateusz Żukowski, kiedyś grający w linii ataku, ostatnio raczej skrzydłowy.

Lechia Gdańsk. Łukasz Zjawiński dołączył do drużyny

W poprzednich rozgrywkach w Ekstraklasie w barwach Stali Mielec Zjawiński w 24 meczach zdobył jednego gola. Duża konkurencja w ataku i dotychczasowa kariera zawodnika rodem z Pszczyny czyni ten transfer mało zrozumiałym.

To nie jedyne wzmocnienie linii napadu Lechii Gdańsk przed meczem z Wisłą Płock (2 sierpnia, godz. 18). Z Mali dotarły niezbędne dokumenty, które sprawiają, że Bassekou Diabate jest zdolny do gry i może zadebiutować w polskiej lidze.