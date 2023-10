​Z Premier League na zaplecze Ekstraklasy. Nietypowa rola trenera

Dyrektorem zarządzającym została Magdalena Urbańska, a szefem marketingu i sprzedaży Michał Fijałkowski. To były zmiany dotyczące stricte pionu organizacyjnego. Jeśli chodzi o boisko, okno transferowe jest zamknięte, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by wzmacniać szeroko pojęty sztab trenerski.

Kevin Blackwell dyrektorem technicznym Lechii Gdańsk

Na swej długiej ścieżce zawodniczej Blackwell spotkał tak znanych trenerów jak Ron Atkinson i przede wszystkim Neil Warnock . Postać drugiego z tych panów jest znana wszystkim miłośnikom ligi angielskiej. Warnock jest legendą - przekładając to na polskie pieniądze to skrzyżowanie Oresta Lenczyka z Franciszkiem Smudą - człowiek, który zjadł zęby na ligowej piłce, a jednocześnie filozof, znany z ciętych bon motów.

W piłce brytyjskiej istnieje strukturalny podział na "coacha" (trenera, który zajmuje się sprawami boiskowymi) i "managera" (w Europie taki ktoś ma raczej rolę dyrektora sportowego). Blackwell próbował i jednego i drugiego - jako coach najczęściej pracował z Warnockiem, w takich klubach jak Plymouth Argyle , Sheffield United , Rotherham , QPR , Middlesbrough , Cardiff (awans do Premier League) i Crystal Palace - w ostatnim z tych klubów w sezonie 2014/15 Blackwell był dyrektorem technicznym, gdy Palace grało na najwyższym szczeblu rozgrywek. Złośliwi jakich nie brakuje również w ojczyźnie futbolu mówią, że to nowy dyrektor techniczny Lechii robił "czarną robotę", podczas gdy Warnock brylował w mediach.

O takich jak Neil Warnock na wyspach mówi się "larger than life" i faktycznie w ich wspólnej pracy nie zabrakło zdarzeń niecodziennych. Jak to z 1998 r., gdy wspólnie pracowali w Huddersfield, a Blackwell mocnym kopnięciem piłki podczas rozgrzewki złamał rękę dziewczynce stojącej za bramką i został za to pozwany do sądu przez jej rodziców.