Wojewoda podjęła decyzję. Pierwsze takie derby w historii

Sprawy potoczyły się szybko. W poniedziałkowy wieczór podczas teoretycznie zamkniętego spotkania (z którego szybko wyciekły informacje) władz Lechii Gdańsk z kibicami, prezes Paolo Urfer miał powiedzieć , że " nie życzy sobie kolorów żółtego i niebieskiego" na Polsat Plus Arenie podczas derbów Trójmiasta . W Gdyni zapanowało święte oburzenie, również w Gdańsku uczucia były mieszane po takiej wypowiedzi. Rozdzwoniły się telefony, wreszcie w piątkowe popołudnie doszło do spotkania w siedzibie wojewody pomorskiego, którą od kilku miesięcy jest Beata Rutkiewicz. Jej pozytywna opinia oraz służb mundurowych dotycząca możliwości bezpiecznego rozegrania derbów była niezbędna i taka została uzyskana.

Agencja "Taurus", która od lat zabezpiecza mecze Lechii Gdańsk była od dawna przygotowana na ochronę spotkania derbowego, które ma obejrzeć 1500 kibiców Arki Gdynia . To będzie pierwszy raz, gdy zorganizowana grupa kibiców z Gdyni zasiądzie na bursztynowej Polsat Plus Arenie od jej otwarcia w 2011 r. Arkowcy wspierali w Gdańsku zaprzyjaźnione grupy kibiców Lecha Poznań czy Zagłębia Lubin , ale nigdy wcześniej nie mogli dopingować swoich piłkarzy. Lechiści z kolei w ostatnich latach zasiedli na stadionie w Gdyni w 2016 r., ten mecz był pamiętny, ale nie ze względu na wydarzenia boiskowe, a "gwiezdne wojny", które przy pomocy rac stoczyły ze sobą zwaśnione grupy kibiców.

Jest decyzja wojewody. Kibice Arki Gdynia obejrzą derby Trójmiasta w Gdańsku

"W Gdańsku dowiedziałem się, czym tak naprawdę są derby. W Poznaniu nigdy nie zagrałem przeciwko Warcie; w Kolonii rywalizowałem co prawda w derbach Nadrenii Północnej-Westfalii z Borussia Mönchengladbach, ale przy gorących jak wrzątek derbach Trójmiasta to była co najwyżej letnia herbata. Nad morzem od razu zaczęło się z grubej rury. Nie zdążyliśmy zaparkować pod stadionem Arki Gdynia, która po pięciu latach wróciła do Ekstraklasy, a na nasz autokar spadł deszcz kamieni i butelek. Wcześniej słyszałem opowieści o takich incydentach od kolegów grających w lidze tureckiej, ale teraz doświadczyłem tego na własnej skórze. I nie było to przyjemne.