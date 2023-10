Wielkie ambicje bez pokrycia. Mecz pretendentów bez goli i emocji

Obie drużyny, zarówno Bruk-Bet Termalica Nieciecza i Lechia Gdańsk mają ambicje powrotu do Ekstraklasy, ale bezbramkowy remis, który zanotowały dzisiaj to wielkie rozczarowanie.

Druga połowa toczyła się według zgoła innego scenariusza. To "Słonie" miały więcej inicjatywę. Długo jednak nie przynosiło to wymiernych efektów. Obaj trenerzy dokonali wielu zmian, ale nic to nie wniosło i ten bezbarwny mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Bruk-Bet i Lechia po tym spotkaniu plasują się tuż za strefą barażową I ligi.