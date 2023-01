Wieczysta się nie zatrzymuje. Wypożyczy młodzieżowego reprezentanta Polski?

Uzyskaliśmy informację, że Wieczysta zmienia nieco kurs i zamiast myśleć o tym co tu i teraz, postanowiła zainwestować w przyszłość. O krok od wypożyczenia do Krakowa jest rezerwowy bramkarz ekstraklasowej Lechii Gdańsk, 18-letni Antoni Mikułko. Zawodnik urodzony w 2005 r. był w zeszłym roku kapitanem reprezentacji Polski do lat 18, został umieszczony na liście największych piłkarskich talentów świata publikowanej przez londyński dziennik "The Guardian". Byłych ma aż nadto, natomiast obecnego reprezentanta Polski Wieczysta jeszcze nie miała.