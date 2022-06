Wiatr zmian w klubie Ekstraklasy. Ostatni sprawdzian przed pucharami

Sprawdzian generalny przed występem Lechii Gdańsk w pucharach nie wypadł olśniewająco. W wygranej 2-1 z Radomiakiem najlepszy był wynik, ale dobra forma ma przyjść za tydzień, 7 lipca gdy Biało-Zieloni podejmą Akademiję Pandew.

Reklama

Mimo początkowej przewagi gości, więcej bramek strzelili gospodarze. Grano 4 x 30 minut. Pod koniec drugiej kwarty sfaulowany został Kacper Sezonienko, jedna z najjaśniejszych postaci przedsezonowych sparingów, a z 11 metrów bezbłędny okazał się Flavio Paixao. Senne tempo meczu próbował ożywić Dusan Kuciak, który usiłował zmienić miejsce rozegrania rzutu wolnego przez gości, za co otrzymał żółtą kartkę. Wynik meczu podwyższył strzałem lewą nogą Bassekou Diabate po asyście Christiana Clemensa. Honorową bramkę dla Radomiaka zdobył Dominik Sokół, po błędzie Michała Buchalika.

Za kulisami czuć było wiatr zmian - to ostatni mecz Lechii w sprzęcie firmy New Balance, od jutra partnerem technicznym zostanie adidas. Sprzęt nie gra, pieniądze też, ale mogą pomóc - coraz głośniej o zmianach właścicielskich w Lechii Gdańsk - kapitał niemiecki ma zostać zastąpiony przez szwajcarski lub, to byłby hit - saudyjski.

Dobre informacje dla Lechii to powrót po kontuzjach Michała Nalepy, który tak jak obiecywał będzie gotów na puchary i Łukasza Zwolińskiego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bałtycki Komentarz Sportowy - Odcinek 34 (GOŚĆ: Mario Maloca, Lechia Gdańsk) . WIDEO INTERIA.TV

To był trzeci i ostatni przedsezonowy sparing Lechii Gdańsk. Poprzednie dwa zakończyły się wynikami: 1-2 z Rakowem Częstochowa i 6-3 z Wisłą Płock.

Lechia Gdańsk - Radomiak Radom 2:1 (0:0, 1:0, 0:0, 1:1)

Bramki: Flavio Paixao 55’, Bassekou Diabate 96’ - Dominik Sokół 109'

Lechia: Kuciak - Ceesay, Nalepa, Maloca, Pietrzak - Gajos, Koperski, Terrazzino, Conrado - Paixao, Zwoliński. Zagrali także: Buchalik - Kałuziński, Sezonienko, Clemens, Durmus, Kubicki, Diabate, Stec, Brzęk, Neugebauer, Kurzydłowski, Biegański.

Radomiak: Posiadała - Grzybek, Justiniano, R. Rossi, Abramowicz - Cele, Łukasik, F. Nascimento - Pik, Feliks, Leandro. Zagrali także: Ojrzyński, Cichocki, Pawłowski, Alves, Machado, Matos, Luizao, Sokół.

Żółte kartki: Kuciak, Biegański (Lechia).

Maciej Słomiński, Interia