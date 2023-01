W przypadku urodzonego w Stuttgarcie tureckiego skrzydłowego Ilkaya Durmusa stało się to, o czym informowaliśmy przy okazji podsumowania sparingowych poczynań Lechii Gdańsk. Durmus przedłużył umowę z Lechią Gdańsk aż do 2026 r. W Trójmieście liczą, że Turek z niemieckim paszportem nawiąże do formy, którą prezentował w pierwszym sezonie nad Morzem Bałtyckim i pomoże lechistom w walce o uniknięcie degradacji. W rozgrywkach w sezonie 2021/22, gdy Durmus był jednym z motorów napędowych gdańszczan, którzy wywalczyli kwalifikację do europejskich pucharów, a on sam w 33 meczach zdobył sześć bramek. W bieżącym sezonie 2022/23, Turek jak cała drużyna obniżył loty, w 12 spotkaniach ligowych pozostaje bez bramki, do siatki trafił tylko w pucharowym meczu z Legią Warszawa.