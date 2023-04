Wawrzyniak ostro komentuje decyzję Lechii Gdańsk. Mówi o "samobójstwie"

Wawrzyniak komentuje decyzję zarządu Lechii

- To, że Dusan ma charakter, który bardzo często pozwala mu do wyrażania swoich szczerych opinii, to wiedział każdy i od zawsze. Nigdy to nie przeszkadzało drużynie. Nie ma dla niego miejsca w szatni, która nigdy wcześniej nie potrzebowała tak bardzo jego osobowości. To jest samobójstwo osób zarządzających. Jak się odsuwa piłkarza takiego jak Dusan, to jest to głupota - komentuje stanowczo były reprezentant Polski.