Trwa walka z czasem. Kiedy gwiazda wróci do gry?

Dziś młodzi w większości gracze Lechii , przekonują się, że Blackwell nie żartował. Zajęcia są tak ciężkie, że ci nieliczni pracownicy klubu, którzy pamiętają tamte czasy mówią, że w powietrzu unosi się duch holenderskiego trenera Ricardo Moniza, który w 2014 r. zastąpił w trakcie sezonu Michała Probierza i zorganizował Biało-Zielonym coś, co w praktyce było obozem przygotowawczym w trakcie sezonu. Wszyscy łapali się wtedy za głowy, że nie tędy droga, ale po bardzo ciężkich treningach, które trwały nawet 2,5 godziny, drużyna szła jak do przysłowiowego pożaru i zajęła 4. miejsce na mecie sezonu, wówczas drugie najwyższe w historii klubu.

Lechia Gdańsk: Luis Fernandez walczy z czasem

Ten pierwszy dopiero w sobotę wrócił z Brazylii i ciężko wyrokować kiedy powróci do gry. Fernandez z kolei ma szansę powrócić do składu już na pierwszy wiosenny mecz z Wisłą Płock .

Hiszpan, którego przyjście było hitem letniego okna transferowego, wybiera się z drużyną Biało-Zielonych na obóz przygotowawczy do tureckiej Lary, gdzie będzie dochodził do pełnej sprawności. Decyzją klubu pobyt drużyny trenera Szymona Grabowskiego potrwa nie dwa, a trzy tygodnie. Lechiści wrócą do kraju zaledwie na tydzień przed pierwszym meczem z Wisłą Płock (sobota, 17 lutego, godz. 20, Polsat Plus Arena).