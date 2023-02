Luis Fernandez został zaoferowany przez swoich menedżerów Lechii Gdańsk i Jagiellonii Białystok . Zagraniczni agenci mają świadomość, że posady odpowiednio Marcina Kaczmarka i Macieja Stolarczyka nie są nie do naruszenia. O całej sprawie poinformował Piotr Koźmiński z portalu "WP SportoweFakty".

Francuz ma duże CV, dwukrotnie pracował w Paris Saint-Germain, prowadził także Real Betis, Athletic Club czy Espanyol, ale wszystkie z tych etapów kariery szkoleniowej miały miejsce w latach 90. lub w pierwszej dekadzie XXI wieku. Od 2010 roku był on zatrudniony tylko w reprezentacji Izraela (marzec 2010 - grudzień 2011) oraz Gwinei (kwiecień 2015 - maj 2016).

Dwukrotnie trenował Paris Saint-Germain. Został zaoferowany klubom Ekstraklasy

Od tamtego czasu nie pracuje jako trener. W sezonie 2017/18 wrócił do PSG, by objąć funkcję koordynatora skautingu młodzieżowego. Później był ekspertem telewizyjnym beIN Sports, z którym pojechał chociażby na mistrzostwa świata w Katarze.

CV zawodnicze nie powinno raczej jednak być czynnikiem, który przekona działaczy polskich klubów. Trudno w tym momencie przypuszczać, by akurat nad Wisłą otwarto 63-latkowi drzwi do powrotu do zawodu trenera pod naciskiem jego menedżerów.