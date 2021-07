​Transfery. PKO Ekstraklasa. Lechia Gdańsk wypożyczyła bramkarza do II ligi

Eryk Mirus dołączył do Lechii Gdańsk w sierpniu 2019 roku z Cracovii. Przez ten czas regularnie występował w rezerwach, a także w zespole U-18 w Centralnej Lidze Juniorów. Od niedawna jest członkiem pierwszej drużyny. 18-letni bramkarz ma jednak zerowe szanse na grę - zarówno w PKO Ekstraklasie, jak i Pucharze Polski. W tej chwili w nadmorskim zespole jest przecież dwóch świetnych golkiperów - Zlatan Alomerović oraz Dusan Kuciak.

Lechia wyraziła zgodę na wypożyczenie Mirusa do drugoligowej Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Młody bramkarz będzie związany z tym klubem do końca sezonu 2021/2022. Dla samego zainteresowanego to pierwsza poważna szansa na regularne występy w dorosłej piłce.

Gdańszczanie na inaugurację rozgrywek zremisowali na wyjeździe z Jagiellonią Białystok 1:1. Trener Piotr Stokowiec niespodziewanie wystawił w bramce Alomerovicia, który dotychczas w lidze występował tylko sporadycznie. Doświadczony Słowak - Dusan Kuciak musiał z kolei zadowolić się miejscem na ławce rezerwowych