Tłumy i gwiazdy w B klasie. Magia starego stadionu

TLG (Tylko Lechia Gdańsk) to nowy klub powołany przez kibiców Lechii Gdańsk, którzy dość mieli nieudolnych i prowadzących donikąd rządów Adama Mandziary. Klub z Trójmiasta po spadku z Ekstraklasy został w ostatniej chwili uratowany przed całkowitym upadkiem dzięki przejęciu przez spółkę Football Culture, która jest własnością MADA Global Fund. Nie zmieniło to planów lokalnego środowiska, którzy wzorując się na FC United of Manchester, a bardziej lokalnie inspirując się drużyną "Wiary Lecha" (gra w IV lidze), postanowili wystartować w B klasie, czyli na najniższym, ósmym poziomie rozgrywek.