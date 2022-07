Tak rozpoczęła się zadyma na stadionie w Gdańsku. Do sieci trafiło wideo

Lechia Gdańsk wygrała z macedońską Akademiją Pandew 4-1 w 1. rundzie eliminacji Ligi Konferencji, lecz boiskowe wydarzenia przyćmiła zadyma na trybunach. Na sektorze zajmowanym przez ultrasów doszło do awantury. Sędzia przerwał spotkanie i wznowił je dopiero, gdy sytuacja się uspokoiła.

Z informacji, do jakich dotarł Maciej Słomiński z Interii , wynika, że bijatyka rozpoczęła się w przystadionowym pubie. "Kibicowski pub na stadionie został przejęty przez ajenta z Lubina, który wprowadził swoją ochronę. Już przed meczem w barze było niespokojnie, jedna ze stron użyła gazu. Wreszcie erupcja agresji nastąpiła na początku meczu, pub został zrównany z ziemią, ochrona salwowała się ucieczką przez kuchnię, pech chciał, że ewakuacja zaprowadziła ją na najgorętszą z trybun" - przekazał.



Rzeczywiście, z udostępnionego na Twitterze zdjęcia wynika, że pub T29 został zdemolowany.

To nie koniec. Do sieci trafiło też nagranie, które ma dokumentować początek burdy. Potwierdza ono wersję wydarzeń opisywaną w Interii.

Lechia reaguje na skandaliczne sceny! "Pierwsi sprawcy zatrzymani"

Na wideo widać uczestników zadymy, którzy wtargnęli do pubu. Do staranowania stojącej na ich drodze przeszkody posłużyli się... wielkim parasolem. Część miała w rękach drewniane pałki. Użyła ich chwilę później już na trybunach.

Fani, internauci i eksperci byli zażenowani skandalicznymi scenami. "Tego, co wydarzyło się w Gdańsku, to nawet nie da się określić słowem kompromitacja. Grasz w pucharach, okno wystawowe, rodziny na trybunach, wielkie oczekiwanie i taka akcja. Do tego ranny po pobiciu. Nie do obrony", "Pierwszy mecz sezonu, europejskie puchary i taki idiotyczny incydent. Klub pracuje cały rok na miejsce w tych eliminacjach, a przez coś takiego można stracić w ułamku sekundy szansę na olbrzymie pieniądze. Ba, można, ale stracić jeszcze większe pieniądze", "Jako kibicowi Lechii Gdańsk jest mi WSTYD za ten żenujący cyrk, co odwalili niektórzy na stadionie. Cieszymy się że Lechia gra w europejskich pucharach a potem takie numery", "Wstyd na meczu Lechii... Jeszcze jedna taka sytuacja i skończy się walkowerem. Powrót do pucharów po trzech latach niezbyt udany", "Horrendum, a nie futbol - jaki przykład dla dzieci, młodzieży?" - skomentowano.

Kompromitująca sytuacja już zaszkodziła klubowi, ale to może być dopiero początek problemów Lechii. Gdańszczanie poszukują nowego właściciela, wystawiono na sprzedaż pakiet większościowy. Od pewnego czasu spekulowano nawet na temat zainteresowania inwestorów z Arabii Saudyjskiej. Zapewne mało kto byłby zdziwiony, gdyby teraz ewentualni chętni na przejęcie ekipy z Trójmiasta wycofali się z planów...

Skandal podczas meczu Lechii Gdańsk! Jest pilny komunikat klubu

