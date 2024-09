Szymon Marciniak w roli głównej. Remis w meczu i w rzutach karnych

Lechia Gdańsk zremisowała 1-1 z Widzewem Łódź i jest to remis zasłużony. Prowadzenie dla gospodarzy zdobył Rifet Kapić, wyrównał Imad Rondić - obaj piłkarze to Bośniacy, oba trafienia padły po rzutach karnych, które były bardzo wątpliwe. To sędzia Szymon Marciniak, które podyktował obie jedenastki wystąpił w roli głównej w meczu na Polsat Plus Arenie.